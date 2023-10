San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO – Assegno in favore di persone con disabilità gravissima

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:

La programmazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, come da Piano Nazionale 2019-2021, (indicato in seguito con la sigla FNNA), prevede la realizzazione di diversi interventi tra cui l’Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. del 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer. Il presente Avviso è rivolto alle persone residenti nei Comuni di: ARI, FRANCAVILLA AL MARE, MIGLIANICO, RIPA TEATINA, SAN GIOVANNI TEATINO, TORREVECCHIA TEATINA, VACRI, VILLAMAGNA. Le richieste vanno presentate obbligatoriamente mediante apposito modello di domanda, disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza e in allegato alla presente notizia – si legge sul sito web ufficiale. L’istanza deve pervenire al Protocollo generale del Comune di Francavilla al Mare mediante: Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Francavilla al Mare – Corso Roma n.7 – 66010 Francavilla al Mare (CH); invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. francavilla – viene evidenziato sul sito web. ch.it . L’oggetto della PEC come pure la dicitura sulla busta della Raccomandata dovranno riportare il seguente testo: “RICHIESTA ASSEGNO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA FNNA 2022”. Le istanze trasmesse in modalità diversa da quelle indicate saranno irricevibili e NON saranno istruite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le domande dovranno pervenire entro il 30.11.2023. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: per tutti gli utenti: Indicatore della Situazione Economica Equivalente Socio – Sanitario (ISEE) in corso di validità del disabile; Certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 e Certificazione di invalidità al 100% con indennità di accompagnamento; Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente e del disabile; per gli utenti beneficiari della precedente annualità del FNNA e già valutati dall’UVM: attestazione socio-sanitaria dello stato di non autosufficienza permanente e/o non soggetta a margini di miglioramento (rilasciata dal medico curante o altri organismi sanitari e socio-sanitari competenti). Per informazioni inerenti l’iter di valutazione della domanda, modalità di calcolo e assegnazione beneficio, tipologia di intervento si rimanda all’Avviso in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online. IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI RESIDENZA E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE NEI GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

