San Giovanni Teatino, AVVISO PUBBLICO

L’ avviso finalizzato ad una mera indagine ricognitiva dei danni subiti, rinviando a successivi atti l’attivazione delle procedure per gli indennizzi qualora vengono riconosciuti lo stato di calamità naturale nonché lo stanziamento dei fondi – precisa il comunicato. Possono presentare la segnalazione i soggetti che hanno subito danni con una delle due apposite schede allegate – si apprende dalla nota stampa. Le domande, da compilare e presentare sugli apposti modelli devono pervenire entro e non oltre il 19/11/2023 al Comune di San Giovanni Teatino con le seguenti modalità: – A mano presso l’Ufficio del Protocollo negli orari di apertura; – Invio all’indirizzo di posta elettronica certificata:comunesgt@pec.it In allegato l’avviso e le schede di domanda

