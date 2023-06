San Giovanni Teatino, Controllo del territorio sull’abbandono dei rifiuti

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Attivato da pochi mesi, per volontà del Sindaco Giorgio Di Clemente e dell’Amministrazione Comunale, in sinergia con la San Giovanni Servizi, nella persona del Presidente Roberto Ferraioli ed in collaborazione con il comando della Polizia Locale, guidata dal Comandante Corrado Tomei, il controllo del territorio sull’abbandono dei rifiuti ha già rilevato ad oggi 45 infrazioni, che sono state sanzionate e trasmesse a coloro che si sono resi responsabili del mancato rispetto del regolamento comunale, individuati grazie all’analisi visiva dei sacchetti e alle “tracce anagrafiche” in esso rilevate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Non nascondo il grande rammarico per questi comportamenti dovuti ad una mancanza di educazione e di rispetto del nostro territorio – dichiara il Sindaco Giorgio Di Clemente – – Continueremo a monitorare e sanzionare coloro i quali hanno scelto di non stare nelle regole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al contempo ringrazio la maggior parte dei cittadini che rispettano l’ambiente, conferendo con correttezza i rifiuti – precisa il comunicato. Faccio appello al loro buon senso civico, sperando che possa esser d’esempio per tutti”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it