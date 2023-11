San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Visto l’art. 40 del T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli arttt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA Il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria, nella Sala Consiliare, in prima convocazione per il giorno 30 Novembre 2023 alle ore 18.00 ed in seconda convocazione per il giorno 01 dicembre 2023 alle ore 18.30 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs 118/2011 Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

Comune di San Giovanni Teatino