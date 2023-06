San Giovanni Teatino, EDUCAMPUS 2023

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

E’ partito ufficialmente questa mattina il progetto EDUCAMPUS, iniziativa proposta dagli Assessorati alle Politiche Sociali ed alla Cultura dell’Amministrazione Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il campus si svilupperà in 4 settimane all’insegna del divertimento, alla scoperta delle bellezze della nostra Regione e del territorio cittadino, tra visite guidate, attività ludico-ricreative, giochi e tanto altro – riporta testualmente l’articolo online. Oggi, con la partecipazione di ben 62 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, è iniziata la prima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Prima tappa: Capodacqua (AQ) dove i partecipanti attraverseranno il fiume tirino sulle canoe canadesi , tra le magnifiche acque incontaminate ed immersi nei colori meravigliosi della suggestiva vallata, per proseguire nel pomeriggio con l’escursione in MTB nei territori circostanti – “E’ stato un piacere essere presenti alla partenza di questa splendida iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale -ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente-. A tutti i partecipanti , l’augurio di godere di questo prezioso tempo di gioia e di divertimento, all’insegna della bellezza, dello stare insieme e del vivere nuove relazioni di amicizia”. Per chi fosse interessato sono ancora aperte le iscrizioni per la seconda, la terza e la quarta settimana di Educampus. Per info e iscrizioni: 085/44446235 – 213

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it