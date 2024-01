San Giovanni Teatino, L.R. N. 57/2012-INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE.

San Giovanni Teatino, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

L’Ambito Distrittuale Sociale n.9 “Val di Foro” di cui fa parte anche il Comune di San Giovanni Teatino, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi per “interventi regionali per la vita indipendente” a favore di persone esclusivamente residenti in uno dei Comuni afferenti all’Ambito, di eta’ superiore ai 18 anni, con disabilita’ in situazione di gravita’ e con ISEE non superiore a 20.000€. L’Obiettivo è garantire alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzati a contrastare l’isolamento, e a garantire la vita all’interno della comunità e all’integrazione con il proprio ambiente sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La domanda puo’ essere presentata su apposito modello regionale (in allegato) dal 2 al 31 gennaio 2024 mediante: – consegna presso Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare – A mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. fancavilla – viene evidenziato sul sito web. ch.it E’ inoltre possibile consegnare la domanda anche presso il PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA entro il 27/01/2024.Sarà compito poi del comune inviare le richieste,debitamente protocollate, all’ ECAD n.9/ Comune di Francavilla al Mare entro il 30/01/2024. Il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di San Giovanni Teatino è a disposizione per il ritiro dei moduli e per ogni informazione – si apprende dalla nota stampa. In allegato l’Avviso Pubblico ed il modello di domanda

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it