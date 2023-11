San Giovanni Teatino, LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO VIA CAVOUR – DISCIPLINA DEL TRAFFICO

San Giovanni Teatino, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Al fine di garantire l’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori meglio specificati nella premessa dell’ordinanza allegata, lungo VIA CAVOUR nel tratto di strada compreso tra Via Vicenza (rotonda) e Via Pertini in San Giovanni Teatino, nel periodo dal 29.11.23 al 15.12.2023 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di ogni giorno la circolazione stradale, in deroga a quella esistente fino a conclusione dei lavori è così discipilinata: L’istituzione del senso unico di circolazione su Via Cavuor dalla rotonda di Via Via Vicenza sino alla rotonda di Via Pertini direzione mare/monti; L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dagli stalli di sosta adiacenti al civico n. 104/A; L’ istituzione del divieto di accesso su Via Cavour intersezione Via Pertini Si dispone inoltre la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione della relativa segnaletica integrativa posta ai sensi dell’art. 159, comma 1 lett. a) e d) del D.Lgs 295/1922 e ss.mm. In allegato l’ordinanza completa

