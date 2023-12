San Giovanni Teatino, TI DISEGNO UN DONO

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:

Si è svolta venerdì 1 dicembre u.s. la premiazione del concorso “TI DISEGNO UN DONO”, al quale hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’ Istituto Comprensivo GalileoGalilei di San Giovanni Teatino, nell’ambito del progetto #donoday2023 al quale il Comune ha aderito – riporta testualmente l’articolo online. Il Sindaco Giorgio Di Clemente, insieme con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Cacciagrano, la Consigliere Sabrina Gentile e la Dirigente Scolastica Prof. Francesca Di Tecco, ha consegnato gli attestati di partecipazione a tutte le classi partecipanti, nelle quali gli studenti hanno realizzato un disegno per il concorso – riporta testualmente l’articolo online. La commissione, nello scegliere il disegno vincitore, ha deciso di assegnare anche delle menzioni speciali ad alcuni disegni per la tecnica utilizzata, per il contenuto e per il messaggio comunicativo che hanno trasmesso – Anche il Sindaco ha scelto di dare una menzione speciale personale al disegno che lo ha colpito maggiormente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vincitore del concorso è stato il disegno realizzato dell’Alunna Ginevra Giuliano (classe 2^G). Come da tradizione, lo stesso è stato riprodotto su una mattonella che è stata posizionata, subito dopo la cerimonia di premiazione, nel luogo che l’Amministrazione ha scelto di nominare come “Galleria del Dono”, a San Giovanni Alta, in Piazza Marconi – ”Seconda edizione di un concorso davvero bello e significativo – ha dichiarato il Sindaco Giorgio Di Clemente, – che, anche quest’anno, ha messo in risalto la bellezza,la profondità e le emozioni dei nostri ragazzi rispetto ad un tema così importante come quello del saper donare”.

