San Giovanni Teatino, Torna il Corso di Ginnastica Dolce al Centro Ricreativo per Anziani “San Rocco della Piane” di San Giovanni Teatino.

Da Martedì 24 Ottobre ripartono le lezioni, tenute dall’istruttrice Maria Grazia Aceto, per tutti gli iscritti al centro – recita il testo pubblicato online. Dalle ore 10.30 alle ore 11.30, il MARTEDI’ E VENERDI’ mattina, sarà possibile partecipare ad un’ora di lezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Da anni il corso di ginnastica dolce”, dichiara il Sindaco Giorgio Di Clemente “registra un notevole numero di partecipanti e un elevato gradimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo, come Amministrazione Comunale, teniamo particolarmente alla sua attivazione e prosecuzione nell’arco dell’anno – riporta testualmente l’articolo online. La ginnastica dolce è un’attività utile alla salute, uno strumento di riattivazione psico-fisica che favorisce la socializzazione attraverso relazioni di reciproca accettazione, rispetto, amicizia, atte a migliorare la qualità della vita”. Per ulteriori info contattare l’ufficio Affari Sociali del Comune al numero 085/44446235 – 231

