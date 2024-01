San Giovanni Teatino, Visita istituzionale del XI Reparto Volo di Pescara della Polizia di Stato

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Questa mattina incontro a Palazzo Municipio tra il Sindaco Giorgio Di Clemente ed il nuovo Primo Dirigente del XI Reparto Volo della Polizia di Stato Alberto Sciarra, accompagnato dall’Ispettore Rosario Serago, dal Direttore Tecnico Capo Paolo Purificati e dal Vice Sovraintendente Mauro Lanzi – aggiunge la nota pubblicata. Sciarra, classe 1968, ha assunto al dirigenza del Reparto Volo di Pescara da pochi mesi, dopo essere stato dal 1997 al reparto volo di Pratica di Mare e dal 2019 come Primo Dirigente nel dipartimento della PS – direzione centrale polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti speciali di polizia – servizio reparti speciali da cui dipendono tutti i reparti volo dislocati sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. ”Onorato di aver ricevuto questa visita e di aver potuto accogliere l’undicesimo Reparto Volo della Polizia di Stato, che abbiamo l’onore e la fortuna di avere operativo presso il nostro aeroporto – recita il testo pubblicato online. Con il nuovo Primo Dirigente abbiamo ampiamente parlato del nostro territorio per creare subito una sinergia di intenti per soddisfare al meglio le esigenze territoriali e per la sicurezza del nostri cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta solo dell’inizio di una nuova collaborazione che va a rafforzare il grande lavoro di squadra che, come amministrazione comunale, portiamo avanti insieme con tutte le forze dell’ordine che operano sul nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Al dirigente Sciarra un grande augurio di buon lavoro alla guida di questo bellissimo reparto della Polizia di Stato”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it