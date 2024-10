Servicetec, leader nella crescita degli impianti fotovoltaici industriali in Italia

Negli ultimi anni, il settore delle energie rinnovabili ha visto una crescita esponenziale, con un numero sempre maggiore di aziende e industrie che scelgono di adottare tecnologie sostenibili per ridurre i costi energetici e il proprio impatto ambientale. Tra i protagonisti di questa evoluzione spicca Servicetec S.r.l., un’azienda con sede a Santa Scolastica, in provincia di Teramo, che si è affermata come leader nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici su scala industriale.

Un’azienda in crescita: il 2023 come anno di svolta

Nel 2023, Servicetec ha completato oltre 90 impianti fotovoltaici, di cui 63 su scala industriale e 27 nel settore domestico, portando la sua capacità installata a oltre 60 MW. Questo rappresenta un aumento del 14% rispetto all’anno precedente, una crescita significativa che conferma la competitività dell’azienda sul mercato italiano.

Tale incremento è stato possibile grazie alla capacità di Servicetec di coniugare innovazione tecnologica con un’elevata qualità di esecuzione, caratteristiche che hanno permesso all’azienda di gestire progetti di grande portata nel settore industriale.

Gli impianti fotovoltaici industriali rappresentano il core business dell’azienda. Con soluzioni su misura per le esigenze energetiche delle imprese, Servicetec offre un servizio completo che va dall’analisi dei fabbisogni energetici fino alla manutenzione post-installazione. Questo approccio integrato garantisce una gestione efficiente e continua degli impianti, permettendo alle aziende di ottimizzare la propria produzione energetica e ottenere un significativo risparmio in bolletta.

La transizione energetica e il ruolo di Servicetec

La transizione verso un modello energetico più sostenibile è una delle principali sfide del nostro tempo, e Servicetec è in prima linea in questo processo. L’azienda non solo realizza impianti fotovoltaici di alta qualità, ma supporta attivamente i propri clienti nella gestione e manutenzione degli impianti, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Nel 2024, Servicetec punta a consolidare ulteriormente la sua leadership, grazie a nuovi progetti industriali nell’ambito del Programma Transizione 5.0, che mira a favorire l’adozione di tecnologie innovative per la sostenibilità.

La capacità dell’azienda di rispondere in modo tempestivo alle esigenze dei clienti, lavorando in stretta collaborazione con loro, ha permesso a Servicetec di distinguersi come partner affidabile per le imprese che desiderano investire nelle energie rinnovabili. Questa sinergia ha reso possibile il completamento di progetti di grande portata, che hanno contribuito a rafforzare la reputazione dell’azienda come punto di riferimento nel settore fotovoltaico.

L’innovazione come chiave del successo

Il successo di Servicetec è legato alla visione lungimirante del suo fondatore, Emidio Spinosi, che ha saputo anticipare i trend del mercato delle energie rinnovabili, concentrandosi sul concetto di circolarità. Un esempio emblematico è la creazione del Centro Riparazione di Inverter Fotovoltaici interno all’azienda, che ha gestito con successo oltre 10.000 casi di rigenerazione, sia sul mercato italiano che su quello internazionale. Questo centro rappresenta un elemento chiave della strategia di sostenibilità di Servicetec, in quanto permette di prolungare il ciclo di vita degli inverter.

Spinosi ha inoltre posto grande attenzione alla qualità dei processi interni, garantendo che ogni fase della realizzazione degli impianti, dalla progettazione alla manutenzione, rispetti i più alti standard di efficienza e sostenibilità. La sua missione è chiara: rendere l’energia solare accessibile e conveniente per le imprese, promuovendo una transizione energetica che non solo riduca i costi energetici, ma che offra anche vantaggi competitivi a lungo termine.

Il posizionamento di Servicetec come leader nel mercato delle energie rinnovabili

Con oltre 3.000 impianti realizzati e una forte presenza sia nel settore industriale che in quello residenziale, Servicetec si posiziona oggi come uno dei principali player del mercato italiano delle energie rinnovabili. Grazie alla collaborazione con partner tecnologici di primo piano, come il Gruppo SOLAR PARTNER SMA, l’azienda è in grado di offrire soluzioni innovative e altamente performanti, garantendo ai propri clienti un ritorno sull’investimento rapido e sicuro.

La leadership di Servicetec si basa su un approccio strategico che integra la progettazione di impianti ad alte prestazioni con un servizio di assistenza e manutenzione impeccabile. Questa combinazione permette all’azienda di accompagnare i propri clienti in ogni fase del processo, dalla scelta delle soluzioni tecnologiche più adatte fino alla gestione quotidiana degli impianti, assicurando efficienza e continuità operativa.

Prospettive future e impegni strategici

Guardando oltre il 2024, Servicetec ha in programma una serie di iniziative strategiche per consolidare ulteriormente la propria posizione nel settore industriale e sostenere la transizione energetica su larga scala. Grazie all’innovazione continua e alla crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili, l’azienda prevede di ampliare la sua capacità installata e di continuare a fornire un supporto cruciale per le imprese che desiderano investire in energie rinnovabili. Il focus su soluzioni efficienti e tecnologicamente avanzate garantirà che Servicetec rimanga un punto di riferimento per il settore anche negli anni a venire.