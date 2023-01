- Advertisement -

Pescara non dimentica – si legge sul sito web ufficiale. “Shoah, l’imperativo della Memoria, la coscienza della responsabilità” è il titolo della tre giorni di eventi con cui Città di Pescara e la presidenza del Consiglio comunale hanno inteso rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto in occasione del “Giorno della Memoria”, ricorrenza internazionale che il 27 gennaio in tutto il mondo è dedicata alla commemorazione di chi pagò con la vita la degenerazione nazista culminata nello sterminio di 6 milioni di ebrei. Il programma delle manifestazioni è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo di città e alla quale hanno partecipato Il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota – viene evidenziato sul sito web. Il primo appuntamento è in programma per domani 26 gennaio, a partire dalla ore 18,30 presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica Luisa d’Annunzio di Pescara dove, alla presenza dell’ambasciatore plenipotenziario della Repubblica di Polonia Anna Maria Anders, sarà rappresentato in prima assoluta il Poema sinfonico in 5 quadri di Marco Patricelli «Petite Suite Pilecki» con l’Orchestra sinfonica del Conservatorio diretta da Adriano Melchiorre – Si tratta di un omaggio a Witold Pilecki (1901-1948), l’eroe e «Il volontario ad Auschwitz». .La data del 27 gennaio venne scelta perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nell’offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz..L’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, dopo aver ricordato la cittadinanza onoraria che nel 2020 il Consiglio comunale conferì alla senatrice Liliana Segre, all’Unione delle Comunità Ebraiche e alla Brigata Ebraica, ha rimarcato .Questo il programma completo della tre-giorni: Giovedì 26 gennaio ore 18.30Auditorium del Conservatorio di Musica “Luisa d’Annunzio” «Il volontario ad Auschwitz»Omaggio a Witold Pilecki (1901-1948)«Petite Suite Pilecki» Poema sinfonico in 5 quadridi Marco Patricelli prima esecuzione assolutaOrchestra sinfonica del Conservatoriodiretta da Adriano Melchiorre;Alla presenza dell’ambasciatore plenipotenziariodella Repubblica di Polonia Anna Maria AndersVenerdì 27 gennaio ore 10.00Sala Consiliare – Palazzo di Città«L’imperativo della Memoria, la coscienzadella responsabilità»Saluti istituzionali del Sindaco Carlo Mascie del Presidente del Consiglio Marcello AntonelliInterventi:- Aldo WinklerPresidente Beautiful Israel in Italy, fisico dirigente di INGV- Marco Cassuto MorselliPresidente Federazione Amicizie Ebraico Cristiane in Italiadocente di Filosofia Ebraica e Storia dell’Ebraismo- Lisa BilligAmerican Jewish CommitteeModera Federico Gentilini Educals- Intervento musicale di Maria Gabriella Castiglioneal pianoforte, brani di L. Einaudi, A. Piazzolla, Yirumae R. SakamotoAlla presenza degli studenti del Liceo classico “G. d’Annunzio”,del Liceo scientifico “G. Galilei” e dell’ITC “Aterno-Manthonè”Lunedì 30 gennaio ore 19.30Sala Consiliare – Palazzo di Città«Il violino della Shoah»Alessandra Sonia Romano (violino)Marianne Li (tromba)Orchestra “Amadeus” diretta da Mirco BaraniMusiche di M. Werba, M. Ravel, E. Bloch, J. Bock,M. Bruck, J. Williams Pescara, 25 gennaio 2023

