squadra volante e polizia stradale hanno tratto in arresto un uomo per danneggiamento e rapina

La notte tra domenica e lunedì, un testimone ha segnalato al 113 un uomo che, nei pressi del locale ospedale, dopo aver danneggiato il vetro di un gabbiotto, è fuggito a bordo di uno scooter sottratto con violenza ad una giovane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il ciclomotore segnalato ha percorso l’asse attrezzato diretto verso Montesilvano e grazie al rapido coordinamento delle #pattuglie presenti sul territorio, è stato prontamente intercettato dalla Polizia Stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli agenti hanno fermato e arrestato l’uomo che ha opposto resistenza per sottrarsi al controllo – recita il testo pubblicato online. Ora è in #carcere in attesa dell’udienza di convalida – si legge sul sito web ufficiale. Lo scooter è stato riconsegnato alla giovane donna cui era stato sottratto – riporta testualmente l’articolo online.

