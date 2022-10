Teatro Romano, con l’approvazione del progetto definitivo si scrive una nuova pagina di storia

- Advertisement -

La procedura per tornare a godere pienamente della bellezza monumentale e delle opportunità funzionali del Teatro Romano, fa registrare un passaggio fondamentale – La giunta municipale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di valorizzazione dell’intera area archeologica, finalizzandoli appunto al recupero funzionale della stessa – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto è il risultato degli adeguamenti e delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza, dal Consiglio Comunale, ed emerse dal confronto con le associazioni e i cittadini. Così, grazie ai 7.750.000 di euro finanziati con il CIS (Contratto Interistituzionale di Sviluppo), che si aggiungono ai 4.000.000 già disponibili, si fa attuabile il progetto di realizzazione complessiva dell’opera – Pertanto, dopo il primo intervento stralcio di demolizione dei due edifici Salvoni e Adamoli, si va alla aggiudicazione integrale dell’appalto e alla realizzazione dell’intervento in maniera organica e strutturata – si legge sul sito web ufficiale.

Teramo attendeva questa risoluzione da decenni; il Teatro Romano è simbolo identitario della città e l’atto approvato dall’amministrazione ne prospetta la sistemazione quale spazio per la fruibilità quotidiana e sito di grande suggestione per rappresentazioni artistiche e teatrali – precisa la nota online. “Cambiamo la storia di Teramo – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – scrivendo nel presente una pagina per il futuro che affonda le radici nel passato, come sintetizzato in un felice slogan adottato alcuni mesi fa – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo realizzato in quattro anni ciò che per trent’anni è stato soltanto annunci, promesse e vaghi impegni – aggiunge la nota pubblicata. Siamo giunti alla realizzazione di una ipotesi progettuale in virtù del quale la città di Teramo può definire e costruire una prospettiva culturale attorno a cui sviluppare una rinnovata vocazione turistica ed una incoraggiante proiezione economica – si apprende dal portale web ufficiale. Un progetto di portata epocale che consegniamo a noi stessi e alle generazioni future – Ringrazio gli enti finanziatori – Ministero, Fondazione Tercas e Regione Abruzzo – il cui contributo è stato determinante e un pensiero di gratitudine esprimo all’associazione Teramo Nostra, su questa vicenda sempre vigile e partecipe, e al compianto Marco Pannella che riservò ad essa attenzione speciale”. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari rimarca: “Siamo soddisfatti di aver raggiunto un risultato che all’inizio sembrava quasi impossibile; ora, dopo la demolizione dei due fabbricati, possiamo iniziare a guardare alll’intero progetto sotto un aspetto finalmente e concretamente risolutivo, perché a breve ci sarà l’incarico per l’affidamento dei lavori – Questo traguardo premia il lavoro paziente condotto sin dall’insediamento dell’attuale amministrazione – I referenti istituzionali e gli enti finanziatori, hanno ora l’evidenza concreta dell’idea che anima non solo noi amministratori ma l’intera città. Adesso dovremo accelerare al massimo per la gara e giungere all’affidamento dei lavori.”Per l’assessore all’Urbanistica Stefania Di Padova: “Il lavoro condotto da questa amministrazione in anni particolarmente difficili, ha consentito di colmare tutte le lacune che avevano impedito il reale sviluppo dell’idea: da quelle finanziarie, per le quali ora c’è la copertura integrale; a quelle progettuali, condotte in sinergia con cittadini e istituzioni (in particolare la Sovrintendenza che ha affiancato l’amministrazione per arrivare alla gara); a quelle amministrative, per le quali gli uffici si sono prodigati con meritorio impegno”. SI tratta di un percorso, sottolineano congiuntamente gli amministratori, nel quale si è ampiamente manifestata la disponibilità di tutti coloro che, a ciascun livello, hanno creduto e credono nel progetto, condividendo non in termini di auspicio ma con una partecipazione concreta, l’idea e la visione di prospettiva, portandole a compimento – aggiunge testualmente l’articolo online.

