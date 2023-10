Teramo, Aggiornamento sulla situazione dell’acqua a Colleatterrato basso

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

La Ruzzo Reti ha comunicato al Sindaco di Teramo, per le vie brevi, l’esito delle analisi compiute questa mattina sulla conduttura d’acqua di Colleatterato basso, rilevandone la negatività in relazione alla presenza di agenti inquinanti – Si attende ora, per procedere alla revoca dell’ordinanza emanata ieri, l’esito delle analisi da parte della ASL, che giungeranno presumibilmente nella giornata di domani – precisa la nota online. In ogni caso, il Comune continua a monitorare costantemente la situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

