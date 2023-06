Teramo, Comunità energetiche, il Comune di Teramo ottiene un finanziamento di oltre 3 milioni di euro 

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Nell’ambito delle politiche per la transizione ecologica, il Comune di Teramo è risultato beneficiario di un finanziamento di 3.134.362 euro a valere sul PNRR, per la realizzazione di comunità energetiche – si apprende dalla nota stampa. Il progetto, finanziato all’interno di un bando del programma Next Appennino, prevede che il Comune metta a disposizione di utenti pubblici e privati, già individuati attraverso una manifestazione di interesse e che saranno coinvolti nelle modalità di condivisione dell’energia, immobili di sua proprietà dove realizzare le Cer, e si pone l’obiettivo di contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione delle spesa, e tutelare così le famiglie più vulnerabili.I siti dove verranno installati gli impianti saranno: la sede del Parco della Scienza, la scuola media Zippilli, la piscina comunale, la scuola Giovanni XXIII di San Nicolò, la scuola dell’infanzia di contrada San Benedetto, l’asilo nido di Colleatterrato, il campo sportivo Acquaviva, la palestra San Gabriele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A questi si aggiungono strutture di privati, che metteranno a disposizione superfici di loro proprietà, e alcune strutture del Mote – si apprende dalla nota stampa. “Con l’ex Assessore all’Ambiente Martina Maranella abbiamo avviato un importante percorso di transizione energetica che vede, tra le altre attività promosse da questa Amministrazione, anche la creazione di comunità energetiche rinnovabili – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – che rappresentano uno strumento fondamentale nel passaggio dalla produzione di energia da fonti non rinnovabili alla produzione di energia da fonti sostenibili – precisa il comunicato. Ciò consente di ridurre le bollette grazie all’incremento dell’energia che si autoconsuma e alla conseguente riduzione dei costi della componente variabile delle bollette stesse – si apprende dalla nota stampa. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi dalla mia Amministrazione e dagli uffici comunali, che proseguiremo insieme all’Assessore Pina Ciammariconi – precisa la nota online. Un ringraziamento particolare va all’ex Assessore Maranella che ha creduto con forza in questo progetto – Continuiamo ad andare avanti verso il futuro, realizzando quella visione di città green e sostenibile che ci ha sempre guidati e che rappresenta la svolta per una crescita sempre più armonica della nostra città”.Un punto particolarmente qualificante del progetto, risiede nell’ampia partecipazione dei concessionari degli impianti sportivi di proprietà comunale: tutte le strutture hanno infatti dato la propria adesione, come consumatori – precisa la nota online. “La risposta, più che positiva, che abbiamo avuto dai gestori degli impianti comunali – dichiara l’ex Assessore Maranella, che ha seguito l’intero iter del progetto – conferma ancora una volta la bontà della strada avviata, che consentirà loro anche di risparmiare sulle utenze oltre che di contribuire alla tutela dell’ambiente attraverso l’utilizzo di forme di energia rinnovabili”.Soddisfazione viene espressa dal neo Assessore con delega alle Cer Pina Ciammariconi: “Per questa amministrazione la costituzione delle Cer rappresenta un punto determinante del programma di governo, soprattutto in quanto si pone di contrastare la povertà energetica e di aiutare le famiglie più vulnerabili”.Sempre in tema di comunità energetiche, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica, il Comune sta valutando un progetto volto alla realizzazione di una Cer sul sito dell’ex discarica La Torre, al fine di valorizzare ulteriormente l’operazione di chiusura – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Teramo . La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it