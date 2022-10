Teramo, Da lunedi 10 ottobre, per alcuni giorni, modifiche al traffico in un tratto di viale Crispi

- Advertisement -

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

A partire da lunedì 10 ottobre, per alcuni giorni, una porzione di Viale Crispi sarà interessata a lavori di collegamento della rete del gas, che saranno effettuati da una ditta appositamente incaricata dalla società 2i Rete Gas.I lavori, necessari, comporteranno la necessità di adottare provvedimenti per il traffico veicolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pertanto, stamane è stata emanata una ordinanza che dispone quanto segue –

Dalle ore 9:30 del 10 ottobre prossimo alle ore 18:00 del 14 ottobre (e comunque fino alla fine dei lavori) sono vietati sia il transito che la sosta a tutti i veicoli, con pena aggiuntiva della rimozione coatta, su ambo i lati in viale Crispi, nella corsia che conduce al centro della città, nel tratto compreso tra il civico numero 11 e la rotatoria – si legge sul sito web ufficiale. Anche il trasporto urbano subirà delle modifiche al percorso in particolare nelle linee 1,1/ e 7. Nel medesimo periodo la linea 1 e la linea 1/ (direzione Colleatterrato-piazza Garibaldi): via Roma-via Po- via Fonte Regina-ponte San Ferdinando-piazzale San Francesco-piazza Garibaldi-..Linea 7 ( direzione stazione FF.SS.-Università): piazzale San Francesco- Stazione FF.SS.-viale Crispi – via Roma-via Po-via De Gasperi- Colleparco . Per le linee in questione verrà istituita una fermata provvisoria in via Roma 12, angolo farmacia Iannetti Caccia,direzione centro città.

L’assessore Maurizio Verna ringrazia i cittadini “Per la collaborazione che presteranno nel sostenere gli inevitabili disagi che saranno causati dalle modifiche alla circolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di lavori necessari, interventi infrastrutturali che sono realizzati per migliorare il servizio – recita il testo pubblicato online. Saremo particolarmente vigili nella verifica degli stessi per giungere il più presto possibile alla loro ultimazione, e quindi di assicurare il ritorno alla normalità, e comunque entro i termini stabiliti”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Teramo . I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it