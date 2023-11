Teramo, Giovedì 9 novembre la presentazione del PUMS

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Giovedì 9 novembre, alle ore 18:00 nell’auditorium del Parco della Scienza, verrà presentata la bozza del PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile – Come noto si tratta dello strumento di programmazione per ridisegnare il sistema della mobilità e dei parcheggi in centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’assessore al Traffico Antonio Filipponi e il Sindaco Gianguido D’Alberto invitano a partecipare Enti, Associazioni, Imprese, liberi cittadini e ovviamente anche gli organi di informazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con estrema semplificazione, il processo di redazione del PUMS – elaborato dall’azienda MIC HUB – si sviluppa intanto in due passaggi: l’analisi della mobilità cittadina con la registrazione di tutti i dati, inseriti in un software che a sua volta ha prodotto la fotografia dello stato della mobilità; quindi, la modifica del modello con le finalità di diminuire il traffico, agevolare la sosta, migliorare la qualità dell’ambiente, della sicurezza stradale e altro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il primo dei due passaggi è stato completato con la società che ha rimesso all’amministrazione l’elaborato; si apre ora il secondo passaggio che appunto prevede il confronto con la cittadinanza e l’eventuale proposta di modifiche; attività questa che dovrà essere conclusa entro 30 giorni.

Cliccando qui è possibile visionare la relazione rimessa dalla società incaricata – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it