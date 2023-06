Teramo, Il 12 Giugno, prima seduta del nuovo Consiglio Comunale

- Advertisement -

Lunedì 12 giugno prossimo, si riunirà il nuovo Consiglio Comunale alle ore 09:00, al Parco della Scienza – si apprende dal portale web ufficiale. La 2^ convocazione è fissata per mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 09:00. Di seguito l’Ordine del Giorno:1. esame delle condizioni di eleggibilità del sindaco e dei consiglieri neo-eletti – Convalida e surroga (art. 41, c.1 e art. 45, c. 1 d.lgs. 267/2000);2. giuramento del sindaco (art. 50, c.11, d. lgs. 267/2000);3. elezione del presidente del consiglio (art. 40, c.2, d. lgs. 267/2000);4. nomina della giunta e del vice sindaco – comunicazione (art. 46, c.2, d. lgs. 267/2000);5. costituzione dei gruppi consiliari con indicazione del capogruppo (art. 28 dello statuto comunale e art. 30 del regolamento del consiglio comunale);6. elezione dei componenti la commissione elettorale comunale (art. 41, c.2, d. lgs. 267/2000);7. elezione dei componenti della commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari (l. 287/1951);8. approvazione indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 50, commi 8 e 9, d. lgs. 267/2000).

La seduta si svolgerà in presenza ed aperta al pubblico e sarà trasmessa trasmessa via streaming cliccando qui.

