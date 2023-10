Teramo, Il ricco fine settimana di Teramo

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il fine settimana prossimo si annuncia come ricco di appuntamenti – precisa la nota online. Ecco di seguito una sintesi dei principali.

Giovedì 5 ottobreA San Nicolò a Tordino per “San Francesco in festa” concerto gratuito dei Gemelli Diversi Venerdì 6 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. A Villa Vomano per i festeggiamenti di San Francesco d’Assisi concerto gratuito di Filippo Graziani con “Filippo Graziani canta Ivan”.Al Castello Della Monica e al Teatro Comunale ACS presenta “il sogno di una cosa” per le Giornate del Contemporaneo dal 6 al 9 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sabato 7 ottobreGrande cerimonia di premiazione del Premio di Venanzo con Serena Grandi al Teatro Comunale a cura di Teramo Nostra – Domenica 8 ottobreA Piazza Martiri torna Pompieropoli.

XIX Giornata del contemporaneo

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it