Teramo, Migliora la modalità distributiva 2i Rete Gas 

“Un intervento di prevenzione ma anche di potenziamento e ammodernamento della rete di distribuzione 2i Rete Gas S.p.A”. Sono le parole con le quali il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari, definisce il risultato dell’interlocuzione messa in atto con l’azienda distributrice di gas, finalizzata a migliorare la sicurezza distributiva e rendere la rete interconnessa – viene evidenziato sul sito web. All’origine dell’intervento di riqualificazione vi è quanto avvenuto nel 2014, quando a causa di disfunzioni tecniche nella distribuzione energetica, gran parte della città rimase senza gas. I lavori sono stati effettuati dalla stessa società e sono finalizzati a garantire continuità nell’erogazione, in virtù di due distinti interventi: uno per consentire alle due cabine di San Nicolò a di Carapollo di avere autonomia, in caso di guasti; il secondo, che sarà concluso entro il prossimo invern, per potenziare tutta la rete di distribuzione che collega le due cabine –

