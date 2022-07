Teramo, Mobilità sostenibile, Teramo ottiene la bandiera gialla della ciclabilità

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Teramo entra a pieno titolo tra i Comuni Ciclabili – L’edizione 2022 dell’iniziativa promossa dalla Fiab, che premia ogni anno l’impegno di quelle città che hanno messo in campo iniziative bike-friendly, ha visto infatti l’assegnazione al Comune della bandiera gialla della ciclabilità. La cerimonia si è svolta questa mattina da remoto, e ha visto altre 9 città oltre Teramo entrare per la prima volta nella rete FIAB-ComuniCiclabili.Ad oggi sono 174 i comuni italiani che possono vantare tale riconoscimento – Tra questi 9 capoluoghi di regione, tra i quali L’Aquila, e 25 capoluoghi di provincia tra i quali Pescara e Teramo – recita il testo pubblicato online. Questo il giudizio con il quale il Comune di Teramo è stato insignito della bandiera gialla: “Teramo esordisce in ComuniCiclabili con punteggio di 1 bike smile, il 2^ è a portata – viene evidenziato sul sito web. Si dà atto del notevole impegno messo in campo per far recuperare al capoluogo abruzzese il ritardo che aveva accumulato – riporta testualmente l’articolo online. Infatti la gran parte delle infrastrutture e delle iniziative sono relative all’ultimo biennio, come le corsie ciclabili che ora costituiscono un lungo e continuo corridoio dalla periferia Est a quella Ovest connettendosi alla Ztl e all’area pedonale del centro – recita il testo pubblicato online. Importante l’avvio del processo di pianificazione della mobilità, con il Pums in itinere e la messa a bilancio del Biciplan, così come l’aver istituito i mobility manager comunale e d’area – si apprende dal portale web ufficiale. Bene anche il servizio di noleggio e prova di lungo periodo delle ebike – Il tasso di motorizzazione è altissimo (701 auto/1000 abitanti) e, agli ultimi dati disponibili (2018) con tendenza ad aumentare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per gli anni a venire sarà uno dei misuratori fondamentali del successo di quanto messo in campo per un cambiamento virtuoso”.Soddisfazione per l’importante riconoscimento viene espressa dal Sindaco Gianguido D’Alberto e dall’assessore con delega alla Mobilità sostenibile Maurizio Verna – “Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto la bandiera gialla, in quanto questo riconoscimento certifica il lavoro messo in campo dalla nostra amministrazione in tema di mobilità sostenibile – commenta il primo cittadino – quando ci siamo insediati siamo dovuti partire da zero, non c’era nessuna programmazione e non era nemmeno stato avviato il percorso di redazione del Pums. In una città che era ancora ferita dal sisma abbiamo lavorato, con l’assessore Verna, per recuperare i ritardi e messo in atto tutta una serie di iniziative, dal bike sharing elettrico alla valorizzazione del parco fluviale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parco che è stato valorizzato non solo l’aspetto ambientale ma anche sotto l’aspetto della riconnessione con il centro, attraverso un sistema di mobilità sostenibile”. “Oggi abbiamo 8 chilometri di nuove corsie ciclabili, abbiamo promosso il bike sharing elettrico e avviato la redazione del Pums – sottolinea l’assessore Verna – solo per citare alcune delle attività messe in campo – recita il testo pubblicato online. Entro fine anno, inoltre, inizieremo anche la redazione del Biciplan e con i fondi del PNRR procederemo all’appalto integrato per la pista ciclabile che collegherà l’università al centro toccando tutti i punti strategici del territorio – Pista che costituirà il primo tratto del collegamento, strategico, con la ciclabile adriatica”.

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it