Teramo, Ordinanza chiusura parziale via Delfico e via Carducci

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

La necessità di effettuare alcuni lavori improcrastinabili, ha imposto stamane l’emanazione di una Ordinanza, conseguenziale alla esigenza di chiudere al traffico Via Delfico, nel tratto compreso tra Piazza Martiri della Libertà e Piazza Cellini nonché della parte finale di Via Carducci. Pertanto l’atto dispone quanto segue :

I lavori sono necessari dopo la comunicazione con la quale la Ruzzo Reti s.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. ha reso noto di dover eseguire lavori di manutenzione urgenti su Via Delfico, inerenti la rottura della pubblica fognatura con conseguente riversamento di liquami e che tali lavori di necessitano appunto della chiusura al traffico delle strade interessate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

L’Ordinanza dispone inoltre che dalle ore 6:00 del 10 Agosto 2023 fino a fine lavori, venga posizionato il divieto di sosta, per carico e scarico merci, in 2 parcheggi in corrispondenza del civico 12 di Via Giannina Milli in sostituzione del carico e scarico attualmente posizionato in Via Carducci. L’assessore alle manutenzioni Domenico Sbraccia precisa che “Non è possibile indicare la data di conclusione dei lavori; noi comunque verificheremo costantemente il loro andamento, garantendo la presenza continua, per assicurarne la quanto più possibile celerità”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Teramo . Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it