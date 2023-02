Teramo, Polizia Locale: una presenza preziosa

- Advertisement -

La quotidiana attività della Polizia Locale procede con la costanza e l’applicazione che gli agenti sanno esercitare, garantendo professionalità e impegno sia sul versante della ordinaria amministrazione che su quello degli interventi di natura straordinaria – si apprende dal portale web ufficiale.

In quest’ultimo senso, va iscritta l’attività condotta stamane, quando due pattuglie della Polizia Locale si sono recate sul teatro di uno spettacolare incidente, verificatosi nella rampa di uscita dello svincolo di Teramo Centro del Lotto zero, in direzione Cona-centro città. Gli agenti, dopo i primi soccorsi, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e hanno altresì consentito da un lato il pronto intervento sanitario nei confronti della signora che era alla guida dell’auto, dall’altro il flusso del traffico, che nel giro di un’ora è stato regolarmente ripristinato – riporta testualmente l’articolo online. Si è trattato dell’ennesimo intervento della Polizia Locale, che nel corso del fine settimana, in particolare, è stata impegnata in alcune significative attività, soprattutto relative al controllo degli stupefacenti, a quello del rispetto delle norme da parte di esercizi pubblici locali e sulla sicurezza stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come sempre, tali attività non hanno carattere meramente repressivo ma sono finalizzate alla volontà di garantire sicurezza e ordine, senza trascurare l’intenzione di assumere un valore deterrente – si apprende dalla nota stampa. Si consolida, pertanto, la presenza della Polizia Locale nel nostro territorio, e si afferma costantemente il ruolo di supporto alla cittadinanza, quanto mai prezioso e meritorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

