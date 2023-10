Teramo, Prorogato al 6 novembre il termine per la presentazione dei requisiti CAS

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Si comunica il termine per la presentazione della dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del C.A.S. per l’anno 2023 è stato prorogato al 6 novembre 2023.L’apposita piattaforma è stata riaperta il 6 SETTEMBRE 2023 e resterà operativa fino a lunedì 6 novembre prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutti i beneficiari del CAS e gli assegnatari di alloggi per emergenza terremoto sono tenuti a presentare la dichiarazione, esclusivamente per via telematica, accedendo alla piattaforma dal link https://appsem.invitalia – viene evidenziato sul sito web. it mediante SPID, CNS o Carta d’identità elettronica – viene evidenziato sul sito web. Il Comune di Teramo, con la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato, mette a disposizione dei soli nuclei familiari assistiti dal Comune di Teramo alcuni sportelli dedicati, ubicati al Parco della Scienza, per l’inserimento della dichiarazione nella piattaforma telematica – Per usufruire dell’assistenza alla compilazione è necessaria la prenotazione, da effettuare chiamando il numero 0861.558677.

Nel giorno e nell’ora fissati, occorrerà presentarsi muniti di: • COPIA dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; • codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; • numero MUDE relativo alla pratica di ricostruzione dell’immobile sgomberato; • un indirizzo e-mail.Per informazioni contattare il numero 0861.558677.

