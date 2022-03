Teramo, Punto raccolta beni per gli ucraini si trasferisce nell’area ex Villeroy

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La raccolta di beni di prima necessità da inviare alle popolazioni e ai territori colpiti dalla guerra ha registrato, fin dai primi giorni, un’eccezionale risposta da parte dei cittadini teramani che in pochissimo tempo hanno riempito con scatoloni di cibi a lunga conservazione, medicine, coperte, vestiti e prodotti per l’infanzia i due punti di stoccaggio provvisori attivati dal Comune a Viola e a San Nicolò in collaborazione con l’associazione Kerjgma e con le due Pro loco – Per questo l’amministrazione comunale, grazie alla disponibilità della proprietà dell’area, ha individuato in un magazzino dell’ex Villeroy il nuovo punto centralizzato di raccolta dove portare tutte le donazioni – aggiunge la nota pubblicata. I cittadini potranno recarsi sul posto domani pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Gli orari di apertura dei prossimi giorni saranno comunicati di volta in volta sulla pagina Fb dell’associazione Kerjgma e sui social del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Voglio ringraziare la cittadinanza, soprattutto i più giovani, le due Pro loco e l’associazione Kerjgma per il lavoro messo in campo e per la straordinaria solidarietà mostrata alle popolazioni colpite dalla guerra – dichiara il sindaco Gianguido D’Alberto – e come Comune proseguiremo a coordinare tutte le operazioni”.Nell’ambito della gestione delle attività di sostegno alle popolazioni in fuga dalla guerra lunedì mattina si svolgerà un incontro in Prefettura alla quale parteciperanno, oltre al Comune, anche la Asl e la Caritas per affrontare insieme tutte le tematiche relative all’accoglienza –

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it