Teramo, Revoca ordinanza  del divieto di utilizzo dell’acqua potabile a   Colleatterrato basso 

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La ASL di Teramo questa mattina ha comunicato che dalle analisi effettuate presso il punto di prelievo di Via Don Lorenzo Milani di Colleatterrato Basso, i parametri “ batteri coliformi e Escherichia Coli” sono conformi alle disposizioni di norma – si apprende dal portale web ufficiale. Tale nota si unisce a quella fatta pervenire dalla società che gestisce la rete idrica Ruzzo Reti – Pertanto, il Sindaco ha immediatamente provveduto ad emanare l’Atto sindacale di revoca della sospensione dell’Ordinanza con cui si vietava, in via preventiva e cautelativa, di usare in Colleatterrato Basso l’acqua per uso potabile – recita la nota online sul portale web ufficiale.

