Teramo, Riaperte tutte le aree del cimitero monumentale di Cartecchio 

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico dei padiglioni e delle cappelle porticate rese inagibili dal sisma 2016-2017, tutte le aree del cimitero monumentale di Cartecchio precedentemente interdette sono state riaperte e restituite alla piena fruibilità. L’intervento è stato reso possibile grazie a una sinergia tra il Comune, il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e la Protezione Civile, che ha portato quest’ultima ad erogare un finanziamento di 750mila euro al quale l’amministrazione ha aggiunto altri 100mila euro di fondi propri – precisa la nota online. Ad illustrare i lavori svolti, questa mattina, sono stati il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari, che ha seguito l’intero iter, insieme ai rappresentanti della ditta e della Team. “Si tratta di un intervento che rappresenta un unicum nel cratere – sottolinea il sindaco Gianguido D’Alberto – dopo il sisma i cimiteri erano infatti rimasti in coda rispetto ai fondi per la ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come amministrazione siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento e a restituire dignità a questi spazi, che sono stati finalmente resi nuovamente fruibili ai cittadini che in questi anni hanno sofferto per l’impossibilità di dire una preghiera sulla tomba dei propri cari – precisa il comunicato. Lo scorso 2 novembre avevamo promesso che sarebbe stata l’ultima volta con gli accessi protetti – precisa il comunicato. Oggi abbiamo mantenuto questa promessa”.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it