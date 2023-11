Teramo, Ufficio anagrafe, la foto per le carte di identità adesso si fa direttamente allo sportello

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Per il rilascio, o il rinnovo, delle carte d’identità non sarà più necessario recarsi allo sportello dell’ufficio anagrafe muniti di fototessera – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie all’installazione all’interno dell’ufficio di due apposite fotocamere digitali, la foto per il documento di riconoscimento viene oggi scattata direttamente allo sportello dagli impiegati comunali, con un risparmio di tempi e costi da parte dei cittadini.“Il nostro obiettivo è quello di agevolare sempre più l’utente – spiega l’assessore con delega all’anagrafe Pina Ciammariconi – e questa rappresenta solo una delle novità che stiamo introducendo per rendere l’ufficio sempre più smart e vicino alle esigenze dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Devo ringraziare, ancora una volta, il personale, che ogni giorno lavora per migliorare i servizi”. Per promuovere questa nuova opportunità offerta all’utenza sabato 25 l’ufficio effettuerà un’apertura straordinaria al pubblica, con un Open day dalle 8:30 alle 12:30.“Stimiamo che in questo lasso temporale l’ufficio, dove saranno al lavoro due dipendenti – precisa l’assessore – riuscirà a effettuare il servizio per una quarantina di carte d’identità”.

