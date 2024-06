Terremoto di magnitudo 2.1 del 08-06-2024 ore 00:11:27 a 3 km ad ovest di Castel di Sangro (AQ)

Nuovo evento sismico rilevato in Abruzzo dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato rilevato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 3 km ad ovest di Castel di Sangro (In provincia di L’Aquila), il08-06-2024 00:11:27 (UTC +02:00) ora italianacon coordinate geografiche dell’epicentro (latitudine, longitudine) 41.7830, 14.0720 ad una profondità di 20 km.Di seguito la distanza dalle principali città della macro-zona del Centro Italia: il terremoto è stato localizzato 64 Km a sud di Chieti (51815 abitanti) 77 Km a sud di Pescara (121014 abitanti) 82 Km a nord di Caserta (76326 abitanti) 82 Km a sud di Montesilvano (53738 abitanti) 84 Km a sud-est di L’Aquila (69753 abitanti) 91 Km a nord di Aversa (53047 abitanti) 94 Km a nordW di Benevento (60091 abitanti) 96 Km a nord di Giugliano in Campania (122974 abitanti) 96 Km a nord di Acerra (59573 abitanti) 98 Km a nord di Afragola (65057 abitanti) 99 Km a nord di Marano di Napoli (59874 abitanti) 99 Km a nord di Casoria (77642 abitanti)

