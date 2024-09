Vasto, Dal 28 al 30 settembre a Palazzo d’Avalos le Giornate Europee del Patrimonio e apertura straordinaria dei musei

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio in programma 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟴 𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 coincidono con i festeggiamenti per San Michele, il cui culto a Vasto è antichissimo – aggiunge testualmente l’articolo online. In Italia il centro di irradiazione del culto fu il santuario della grotta di Monte Sant’Angelo nel Gargano – riporta testualmente l’articolo online. Grazie alla transumanza che connetteva le montagne abruzzesi con le pianure pugliesi la devozione micaelica si è fortemente radicata in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Le vie della transumanza costituiscono appunto alcuni di quei cammini, quelle vie di comunicazione che hanno reso possibili scambi e relazioni tra popoli e culture – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con la diffusione del cristianesimo, le prerogative di Ercole, divinità legata al mondo pastorale si trasfusero in qualche modo nel culto dell’Arcangelo Michele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le affinità tra i due personaggi sono di natura iconografica e mitologica – si legge sul sito web ufficiale. Il tema sarà approfondito nel corso della visita guidata prevista 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟴 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭.𝟬𝟬 “Iconografia e mitologia da Ercole a San Michele, la permanenza di un culto lungo le vie della transumanza”. 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴.𝟬𝟬 invece una visita guidata alla Pinacoteca “La pittura di paesaggio dei Palizzi: Vasto, Napoli, Parigi – aggiunge la nota pubblicata. Il linguaggio dell’arte travalica le frontiere” 𝗟𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟯𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 in occasione dei festeggiamenti per San Michele apertura straordinaria dei Musei 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯.𝟬𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟳.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟭.𝟬𝟬. “Le iniziative programmate a Palazzo d’Avalos in concomitanza con la festa patronale rappresentano – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta una interessante opportunità per visitare i Musei e approfondire l’iconografia e la mitologia di San Michele e nella Pinacoteca la pittura dei Palizzi”. 𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 𝗠𝘂𝘀𝗲𝗶 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗱’𝗔𝘃𝗮𝗹𝗼𝘀, 𝗽𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗼 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗣𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗩𝗮𝘀𝘁𝗼 . 𝗧𝗲𝗹 𝟬𝟴𝟳𝟯 𝟯𝟲𝟳𝟳𝟳𝟯 (𝗶𝗻 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗺𝘂𝘀𝗲𝗶) 𝗰𝗲𝗹𝗹 𝟯𝟯𝟰 𝟯𝟰𝟬𝟳𝟮𝟰𝟬.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it