Vasto, Il 16 ottobre il Consiglio Comunale

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono sette i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A darne notizia, stamane, è il Presidente Marco Marchesani – L’assise civica si terrà in seduta di prima convocazione mercoledì 16 ottobre alle ore 12 ed in seconda convocazione sempre mercoledì alle ore 15. Questi gli argomenti: 1) Interrogazioni ed Interpellanze- Interrogazione presentata dai consiglieri Prospero, Suriani e Giangiacomo, in data 22.08.2024, prot.54546, avente ad oggetto: “Domande sulla riqualificazione, sul ripristino e sul rilancio e sulla gestione del Palahistonium di Vasto Marina”.- Interrogazione presentata dai consiglieri Suriani, Prospero e Giangiacomo, in data 01.10.2024, prot.65029, avente ad oggetto: “Strumenti di partecipazione nello Statuto comunale e richieste dell’apposito comitato”.2) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1) lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 – Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Pescara Sezione 7 n.3473/20243) Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1) lett.e), del D.Lgs. n.267/20004) Trasformazione regressiva in Azienda Speciale Consortile della Società Civeta S.r.l. -Approvazione delibera inerente-5) Regolamento per il funzionamento del Centro Comunale di Aggregazione Michele Zaccardi – Approvazione delibera inerente-6) Regolamento del Verde -Approvazione delibera inerente-7) 35 anniversario gemellaggio Vasto- Perth – Approvazione delibera inerente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

