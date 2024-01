Vasto, Il 24 ed il 25 gennaio il Consiglio Comunale

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La prossima settimana torna a riunirsi il Consiglio Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A darne notizia è il Presidente Marco Marchesani – precisa il comunicato. L’assise civica si terrà in prima convocazione il 24 gennaio alle ore 8 ed in seconda convocazione il 25 gennaio alle ore 9. Questi i punti all’ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 27 dicembre 2023. Interrogazioni e Interpellanze Interrogazione presentata dai consiglieri Suriani, Prospero e Giangiacomo, in data 05.12.2023, prot. n. 78102, avente ad oggetto: “Anomalia nelle pubblicazioni delle delibere di Consiglio del 06.12.2023”. Interrogazione presentata dalla consigliera Amato, in data 18.01.2024, prot. n. 4346, in merito a “ Stato di realizzazione dell’Accordo di Programma tra Comune di Vasto e SABAP di Chieti-Pescara ( Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.06.2023) e interventi finanziati dal PNRR del Comparto Sociale”. Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024-2026 – (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011). Nuovo Presidio Ospedaliero di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Accordo di Programma tra Regione Abruzzo, ASL2 Lanciano Vasto Chieti e Comune di Vasto – Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2024. Modifica al Contratto di Comodato e Concessione del Diritto di superficie della Casa di Riposo S. Onofrio di Vasto – Rep. n. 86428 Racc. 16096 del 07/03/1989. Adesione alla convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza (C.U.C.) dell’unione dei miracoli, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

