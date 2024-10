Vasto incendio in un’azienda di materie plastiche e riciclo rifiuti

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:Dalla prima serata di lunedì 30 settembre, circa trenta Vigili del fuoco stanno operando per un incendio all’interno di un’azienda per il riciclo di rifiuti plastici e cartacei nell’area industriale di Chieti scalo – L’incendio si è sviluppato nel fabbricato destinato alla lavorazione dei rifiuti e si è propagato rapidamente anche nel deposito, interessando una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadrati – aggiunge la nota pubblicata. Il calore prodotto dalla rapida propagazione delle fiamme ha provocato il crollo delle strutture di copertura di entrambi i fabbricati – precisa il comunicato. ​​​​​​​Considerato l’enorme volume di fumo prodotto dall’incendio e la vicinanza ai centri abitati, è stata attivata la funzione di monitoraggio dei prodotti della combustione pericolosi a cura dell’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale, che sta provvedendo anche al campionamento e all’analisi degli effluenti dell’incendio – recita il testo pubblicato online. A scopo cautelativo il sindaco di Chieti ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di martedì 1 ottobre – ​​​​​​​Al momento l’incendio è stato circoscritto e, al fine di estinguere completamente i materiali plastici coinvolti nel rogo, sono in corso complesse operazioni per lo spostamento e, se necessario, per il taglio degli elementi strutturali in cemento armato delle porzioni di copertura crollate sugli stessi materiali in fiamme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le squadre dei Vigili del fuoco di Chieti sono supportate anche dai mezzi speciali pervenuti dalla sede aeroportuale VV.F. di Pescara, dai mezzi speciali per la demolizione e la rimozione di parti strutturali pericolanti dalla sede dell’Aquila e da un nucleo SAPR (droni) per la ricognizione dall’alto del sito coinvolto nell’incendio – aggiunge testualmente l’articolo online.

