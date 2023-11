Vasto, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PROGRAMMA IN VIA DELLE GARDENIE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:

L’area compresa tra via delle Gardenie, via Viole e Via Stirling sarà entro il prossimo anno oggetto di interventi di riqualificazione – si apprende dalla nota stampa. A dichiararlo è il sindaco di Vasto Francesco Menna che annuncia i lavori previsti nel quartiere per il rifacimento di asfalto e marciapiedi – L’opera terrà conto anche dei vuoti lasciati dagli alberi secchi o caduti, e grande attenzione sarà prestata alla realizzazione di scivoli per consentire il passaggio di carrozzine – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La lista dei lavori in città è molto lunga, cerchiamo di programmare valutando le aree con maggiori criticità. Certo mi piacerebbe poter intervenire – ha aggiunto il primo cittadino – su ampia scala e spero vivamente di farlo laddove arrivino risorse economiche ulteriori – precisa il comunicato. In questi anni abbiamo manifestato grande impegno ed interesse a trovare soluzioni per quartieri dove non è mai stato realizzato alcun intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci siamo candidati anche per ulteriori finanziamenti statali ed europei – precisa la nota online. Inoltre ci saranno a breve lavori che interesseranno sicuramente altre aree cittadine”.

