Vasto, L’OTTO NOVEMBRE INCONTRO IN MUNICIPIO PER PRESENTAZIONE IL PROGETTO VIGNOLA PER LA DIFESA DELLA COSTA

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“La proposta progettuale tende a favorire oltre che la tutela della linea di costa anche la valorizzazione ambientale del sito – La tecnica progettuale favorirà pertanto la protezione del sito costiero – recita il testo pubblicato online. La conformazione delle opere a piccole “pocket beach” consente di limitare – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – la dimensione delle scogliere e dei pennelli – precisa il comunicato. L’impatto con i litorali limitrofi è trascurabile poiché le fonti di alimentazione dei sedimenti che formano la spiaggia emersa sono locali ed i materiali si muovono principalmente sulla spiaggia emersa all’interno delle piccole baie esistenti – Quattro piccole “pocket beach” già parzialmente esistenti allo stato attuale in modo di mantenere i materiali sedimentari all’interno delle piccole baie create da opere sommerse”.

“Quello su Vignola è un intervento che volge lo sguardo all’innovazione, teso alla protezione della costa dall’erosione ma anche alla valorizzazione degli habitat marini, della biodiversità e strumentale al ripopolamento ittico – Ci siamo affidati ai massimi esperti in materia e la soluzione condivisa è stata quella di utilizzare sia le barriere di massi che saranno rigorosamente soffolte ma anche i “Reef Ball”, manufatti ideati appositamente per la ricostruzione delle barriere coralline – si apprende dalla nota stampa. La forma dei manufatti è quella di tronchi di cono vuoti all’interno con pareti forate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Verranno posati sul fondo marino – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante – per costituire aree di ripopolamento ittico e faunistico – recita il testo pubblicato online.

