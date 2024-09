Vasto, Nuovo anno scolastico, l’assessora Cianci visita gli istituti della città

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Settembre porta con sé il profumo di nuovi inizi, è un mese in cui si rinnovano progetti e speranze, specialmente per studenti, insegnanti e famiglie – In questo contesto, stamane l’assessora all’Istruzione del Comune di Vasto, Paola Cianci, ha visitato parte dei plessi cittadini, anche in rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale, per augurare ufficialmente l’inizio di un proficuo anno scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Altre scuole saranno visitate domattina – Dopo aver sottolineato l’importanza dell’istruzione come pilastro fondamentale per la formazione dei cittadini di domani, ringraziando anche il corpo docente e il personale non docente per l’impegno costante, Cianci ha dichiarato: «È stato emozionante condividere un inizio così importante con gli studenti, le studentesse, le loro famiglie, le dirigenti scolastiche e tutto il personale con la speranza che possa essere un anno scolastico ricco di belle soddisfazioni – precisa la nota online. Lavoreremo insieme con grande spirito di collaborazione affrontando il percorso che ci attende in modo sereno e risolutivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Mi auguro che le nuove generazioni possano scoprire la bellezza dei rapporti umani che avranno modo di costruire tra i banchi di scuola, vivendoli sempre con spirito di solidarietà, imparando giorno dopo giorno a mettersi nei panni negli altri soprattutto delle fragilità. Ho voluto, insieme al sindaco, augurare buon anno scolastico citando una frase di Nelson Mandela il quale diceva che l’istruzione è l’arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo – Utilizziamola fino in fondo perché è un diritto che ci rende liberi». L’inizio della scuola rappresenta non solo un ritorno alla routine, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con rinnovato ottimismo – recita il testo pubblicato online. Per questo, Paola Cianci ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire strutture sicure, accoglienti e moderne, affinché i giovani di Vasto e del territorio possano qui ricevere un’educazione di qualità.

