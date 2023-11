Vasto, PEER EDUCATION: AL CENTRO BERLINGUER E’ INIZIATO IL PROGETTO PER LA CONSULTA GIOVANILE ED I RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO DELLE SCUOLE SUPERIORI

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Ieri pomeriggio presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.71 è iniziato il percorso di Peer Education promossodal Ser.D. di Vasto in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili destinato alla ConsultaGiovanile e ai rappresentanti d’Istituto delle scuole secondarie di secondo grado – riporta testualmente l’articolo online. La Peer Education rientra nelle attività di “Promozione e sostegno di adulti strategici e protagonismo giovanileper la promozione della salute” contenute nel Piano di Prevenzione Regionale e della Asl2 Abruzzo 2021/2025,nello specifico il Programma PP04 Azione 3, al fine di favorire lo sviluppo e la crescita dei giovani nel contestofamiliare, scolastico e sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di sei incontri che saranno tenuti dai professionisti della UOC Dipendenze (Ser.D. Vasto) delConsultorio di Vasto-San Salvo e del Centro Antiviolenza di Vasto (C.A.V.) in cui si alterneranno momenti diconoscenza a momenti di competenza nei vari ambiti della vita delle nuove generazioni, attraverso lacondivisione delle competenze dei Servizi per le diverse aree, al fine di scoprire e identificare i bisogni,individuando le strategie per raggiungerli – precisa la nota online. Sono previsti gli interventi della Dir. Psicologa del Ser.D. Di Vasto, Dott.ssa Assunta Facenna, dellaCoordinatrice Sociale, Dott.ssa Anna Bontempo, dell’assistente sociale del Consultorio Vasto-San SalvoDott.ssa Giulia Paolini, della coordinatrice del C.A.V. DonnAttiva Dott.ssa Felicia Zulli, del Dir. Medico delSer.D. Dott. Vincenzo Matera – “Ringraziamo il Ser.D. di Vasto per averci coinvolto in questo progetto che rappresenta un’opportunità per igiovani – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci – diapprofondire questioni delicate che direttamente o indirettamente possono riguardarli da vicino – Questaimportante ed apprezzata strategia permette di affrontare meglio tematiche su cui bisogna incidere in maniera preventiva nel periodo dell’adolescenza e nello specifico la parità di genere, le malattie sessualmentetrasmissibili, le dipendenze da sostanze, alcool e gioco d’azzardo – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie alle professionalità coinvolte leragazze ed i ragazzi avranno modo di conoscere più da vicino il funzionamento dei servizi garantiti dal Ser.D.,dal Consultorio e dal Centro Antiviolenza e farsi portatori delle informazioni che apprenderanno in questesettimane trasmettendo questa importante esperienza ai loro coetanei aiutandoli così a superare eventualisituazioni di disagio”. “La Peer Education rappresenta oggi una delle metodologie più efficaci nella promozione del benessere – spiegala Dott.ssa Assunta Facenna – tramite la partecipazione attiva dove i giovani ‘paguri’ informati e sensibilizzatinei percorsi di Health Literacy potranno promuovere, incoraggiare e sostenere strategie benessere tra i pari eprevenzione del disagio giovanile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le attività proposte fondano i presupposti sul principio di trasversalità, puntodi forza del PRP 2021/2025”.

