Vasto, PERONOSPORA, IN CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO ODG PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE

Con 14 voti favorevoli e tre astenuti è stato approvato questa sera in Consiglio comunale l’Ordine del giorno per i danni causati all’agricoltura dalla Peronospora della vite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Nelle campagne i nostri produttori stanno affrontando una grave situazione per il proliferare della peronospora, la grave malattia che colpisce la vite – ha detto il sindaco Menna – e che attacca tutti gli organi verdi della pianta – si legge sul sito web ufficiale. Si registrano numerose segnalazioni di ingenti danni ai vigneti del nostro territorio causate dalla diffusione di infezioni, disagi che sta aggravando le condizioni socio-economiche delle aziende già in difficoltà. Oggi pomeriggio in Consiglio Comunale abbiamo approvato la richiesta di riconoscimento da parte della Regione Abruzzo dello stato di calamità naturale per cercare di avere accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale per aiutare i viticoltori del nostro territorio”.

