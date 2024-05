Vasto, Riaperti i termini della misura Abruzzo Include 2

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:La nuova data entro cui fare domanda è quella del 5 giugno prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La misura si pone diversi obiettivi – specificano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – in primis: rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali della RegioneAbruzzo; potenziare la sperimentazione di servizi per l’inclusione sociale e lavorativa (multitarget, multidimensionale e basato su un approccio comunitario). Attraverso questa possibilità sarà possibileelaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva; valorizzare l’apporto del sistema deiservizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto della povertà”. Le candidature devono essere presentate utilizzando il Modello “B”, allegando i documenti attestanti i requisiti posseduti edovranno essere inviate secondo le modalità previste entro il 5 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Di seguito il link in cui trovare avviso e modulo per fare domanda – https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto – riporta testualmente l’articolo online. ch.it/servizi-sociali/4612-riaprtura-termini-avvisoLa nuova data entro cui fare domanda è quella del 5 giugno prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La misura si pone diversi obiettivi – specificano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco – in primis: rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali della RegioneAbruzzo; potenziare la sperimentazione di servizi per l’inclusione sociale e lavorativa (multitarget, multidimensionale e basato su un approccio comunitario). Attraverso questa possibilità sarà possibileelaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva; valorizzare l’apporto del sistema deiservizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto della povertà”. Le candidature devono essere presentate utilizzando il Modello “B”, allegando i documenti attestanti i requisiti posseduti edovranno essere inviate secondo le modalità previste entro il 5 giugno – recita il testo pubblicato online. Di seguito il link in cui trovare avviso e modulo per fare domanda – si legge sul sito web ufficiale. https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – riporta testualmente l’articolo online. ch.it/servizi-sociali/4612-riaprtura-termini-avviso

