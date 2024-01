Vasto, SCUOLA S. LUCIA, AL VIA LE OPERAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Avviato il cantiere PNRR presso la scuola dell’Infanzia Santa Lucia finalizzato alla costruzione di una nuova mensa – viene evidenziato sul sito web. Sono stati consegnati i lavori già dallo scorso 29 Novembre 2023, un’opera molto attesa che presto sarà una realtà”. Con queste parole il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco hanno annunciato che sono ultimate le operazioni propedeutiche e di messa in sicurezza del cantiere è già da lunedì l’impresa Edil Tracchia inizierà le operazioni di scavo per la realizzazione della nuova struttura che sorgerà nel plesso della Scuola dell’ Infanzia Santa Lucia . L’edificio, finanziato con i fondi del Pnrr, – ricade nella “Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. “Si tratta – ha dichiarato l’assessore Anna Bosco – di un fabbricato in grado di ospitare 100 alunni per turno – riporta testualmente l’articolo online. La struttura sarà adiacente alla scuola e permetterà nei periodi invernali un perfetto collegamento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’investimento è di € 370mila euro a fronte dei 250mila circa inizialmente finanziati – Ringrazio per il prezioso lavoro, svolto in collaborazione, l’Ufficio Lavori Pubblici che è riuscito ad ottenere un ulteriore 30% per l’opera, il progettista Pasquarelli Tiziano, il Rup Francesca di Gregorio, la responsabile sicurezza Ing.Cordisco, la Dirigente Scolastica Cristina Eusebi e tutto il personale docente e collaboratori del plesso – recita il testo pubblicato online. Nei giorni scorsi sono state trasferite due aule presso la scuola primaria Martella – si apprende dal portale web ufficiale. ”

