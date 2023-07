Vigili del Fuoco. Avezzano, incendio in una palazzina. Evacuate dai Vigili del fuoco venticinque persone

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:

pubblicato il 17 luglio 2023

Poco dopo la mezzanotte un incendio si è sviluppato all’interno di un edificio residenziale nella zona semicentrale di Avezzano dove, fin dalla sera, era in corso, una festa nuziale di una comunità tunisina al terzo piano dell’immobile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per cause in corso di accertamento l’incendio ha interessato delle suppellettili facendo innalzare rapidamente la temperatura interna e soprattutto ha prodotto una gran quantità di fumo che si è rapidamente propagato negli ambienti – precisa la nota online. Le venticinque persone presenti, comprese donne e bambini, tra cui un neonato di appena sei mesi, non sono riuscite ad uscire dall’edificio poiché l’unica scala d’uscita era impraticabile a causa dell’alta temperatura e del fumo denso – Si sono allora raccolti impauriti in prossimità delle finestre e dei balconi – aggiunge la nota pubblicata. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato particolarmente impegnativo: i pompieri hanno prima areato gli ambienti e poi hanno fatto evacuare le persone dall’unica scala, proteggendole dal calore e dal fumo – recita il testo pubblicato online. Tutti i presenti hanno avuto difficoltà respiratorie dovute all’inalazione dei fumi e sono stati trasportati all’ospedale per le cure del caso e successivi accertamenti dalle ambulanze del Servizio Sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti anche personale della Polizia e dei Carabinieri per quanto di competenza – si legge sul sito web ufficiale.

