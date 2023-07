Vigili del Fuoco. Chieti, incendio in un deposito di rifiuti a Ortona

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

pubblicato il 7 luglio 2023

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nell’azienda ECOTEC di Ortona nella tarda serata di ieri, giovedì 6 luglio – recita il testo pubblicato online. Per l’estinzione dei focolai nell’azienda che si occupa di trattamento di rifiuti, è stato necessario impegnare tre squadre dei Vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale e dal locale distaccamento – recita il testo pubblicato online. Le fiamme hanno coinvolto il deposito esterno di rifiuti e sono state controllate prima che si propagassero al fabbricato destinato alle lavorazioni – precisa la nota online. Sul posto si sono portati anche il sindaco e l’assessore alla protezione civile di Ortona che, d’intesa con il funzionario dei Vigili del fuoco, hanno attivato i tecnici dell’Azienda regionale per la tutela ambientale – si apprende dalla nota stampa. Dopo i primi rilievi sui prodotti della combustione i tecnici dell’agenzia di tutela ambientale hanno segnalato la necessità di tenere le finestre chiuse e hanno raccomandato di non raccogliere frutta e ortaggi nelle zone di contrada Tamarete, contrada Fonte Grande, Villa Grande, Villa Deo, Villa Pincione e Villa Carlone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

