Vigili del Fuoco. Firmato protocollo d’intesa tra la citt dell’Aquila e i Vigili del fuoco

pubblicato il 13 aprile 2022

Alla presenza del Sottosegretario, On.le Carlo Sibilia, è stato firmato oggi, nella sala Rivera a Palazzo Fibbioni, un protocollo d’intesa tra il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Prefetto Laura Lega, finalizzato alla costruzione nel capoluogo d’Abruzzo del Centro di formazione territoriale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – recita il testo pubblicato online. Presenti alla firma il prefetto dell’Aquila, Cinzia Teresa Torraco, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Guido Parisi, e il direttore della Direzione centrale per le risorse e le logistiche strumentali, Giovanni Nanni.

“A pochi giorni dal tredicesimo anniversario del terribile terremoto che devastò L’Aquila, firmare il protocollo che ci impegna alla costruzione del Polo Formativo Territoriale dei Vigili del Fuoco proprio qui è un segnale molto forte, e lo dico da irpino che ancora osserva le ferite aperte del terremoto del 1980″ – le parole del Sottosegretario Sibilia, che continua “L’atto di oggi non è solo una firma su un documento ma sottende una azione concreta: nella finanziaria 2020 sono stati già stanziati ben 15 milioni di euro per questo progetto, fondi disponibili da subito per infrastrutture, mezzi e attrezzature per il soccorso pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Con la nuova struttura i Vigili del Fuoco si legano sempre più indissolubilmente a questa città”.

“La firma dell’accordo rappresenta il punto di partenza di un importante progetto di formazione, possibile grazie alla cooperazione tra Stato ed Enti locali” – ha commentato il Capo Dipartimento Lega che ha ringraziati il sindaco per l’importante partenariato che si attua con la firma odierna – si legge sul sito web ufficiale.

Per il Capo del Corpo Parisi, “l’opportunità che nasce dalla firma dell’intesa è un segno di rinascita e ripartenza per la città. Una spinta a rilanciare la cultura della sicurezza tra la cittadinanza, anche a livello internazionale”.

“La firma di oggi è un esempio di buona amministrazione, una Pubblica Amministrazione che ha lavorato bene e celermente” – la parole del sindaco Biondi che ha terminato con parole colme di elogio per i Vigili del fuoco: “Ogni città è legata ai Vigili del fuoco ma L’Aquila lo è in maniera speciale”.

