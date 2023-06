Vigili del Fuoco. Maltempo al Centro Sud. Vigili del fuoco impegnati a Caserta, Potenza e Chieti

- Advertisement -

pubblicato il 15 giugno 2023

Forti piogge hanno interessato da ieri il Centro Sud Italia, creando particolari criticità nelle province di Caserta, Potenza e Chieti – aggiunge la nota pubblicata. 100 gli interventi svolti finora dai Vigili del fuoco soprattutto per soccorso ad automobilisti in difficoltà, prosciugamenti di locali seminterrati, piccole frane ed alberi pericolanti.

A Caserta, le zone più colpite sono quelle di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico dove le squadre hanno operato tutta la notte per evadere 40 richieste di soccorso, la maggior parte per prosciugamenti di scantinati e soccorso ad automobilisti in difficoltà.

Nella zona del chietino i Vigili del fuoco sono stati impegnati nella notte tra i comuni di Archi, Atessa e Perano dove, per l’esondazione di alcuni affluenti del fiume Sangro, sono stati effettuati 20 interventi per prosciugamento di aree allagate e rimozione di piante pericolanti.

A Potenza, le criticità maggiori si registrano nel territorio di Maratea, nelle zone di Acquafredda, dove si sta concludendo l’evacuazione di 30 persone bloccate in una struttura alberghiera da fango e detriti causati da una frana su una strada di collegamento – aggiunge testualmente l’articolo online. A Marina di Maratea le squadre sono anche impegnate in prosciugamenti di zone allagate per l’innalzamento del livello dell’acqua esondata da un canale di scolo – In tutta la provincia sono stati effettuati da ieri sera oltre 30 interventi di soccorso –

