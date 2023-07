Vigili del Fuoco. Pescara, attivazione del presidio logistico stagionale rurale di Popoli

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

pubblicato il 17 luglio 2023

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha intrapreso un progetto strategico di contrasto e di lotta attiva agli incendi boschivi, una vera e propria piaga che ogni anno purtroppo provoca notevoli danni ad ampi territori del Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tenuto conto che uno dei fattori determinanti per l’efficacia dell’azione di spegnimento e di avvistamento precoce degli incendi boschivi è il presidio e la presenza sul territorio, il progetto prevede la costituzione, a regime, di 31 presidi logistico stagionali rurali – Quest’anno ne saranno attivati 19, ampliando la fase sperimentale già avviata nel 2022 e, tra questi, nella Regione Abruzzo, oltre al presidio di Montereale, già attivo dalla passata stagione AIB (Antincendio Boschivo), sarà operativo quello di Popoli – precisa il comunicato. La base logistico/operativa del presidio è collocata nella sede AIB VVF (ex Sede del Corpo Forestale dello Stato) di via Tiburtina a Popoli e il suo compito sarà sostanzialmente di garantire, nell’ambito del periodo di maggiore criticità, la presenza di personale dedicato all’AIB in prontezza operativa, che si va ad aggiungere alle squadre antincendio boschivo costituite nell’ambito della convenzione stipulata con la regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il servizio operativo presso il presidio avrà inizio il 17 luglio 2023 e terminerà il 6 settembre 2023. Vista l’ubicazione della sede, posta ai confini del Parco Nazionale della Maiella, l’area di competenza primaria assegnata al nuovo presidio è quella del territorio dei comuni delle Province di Pescara, Chieti e L’Aquila afferenti al parco – aggiunge testualmente l’articolo online. Il presidio è incardinato nella struttura del comando di Pescara e l’attivazione della squadra è effettuata direttamente dalla sala operativa del comando – recita il testo pubblicato online.

