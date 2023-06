Vigili del Fuoco. Pescara, bus a fuoco nel deposito TUA: tempestivo intervento dei Vigili del fuoco

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

pubblicato il 28 giugno 2023

Alle 21 del 27 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Aterno all’interno del deposito TUA per l’incendio di pullman alimentato a metano – La squadra giunta sul posto con una autopompa serbatoio e una autobotte ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona delle scongiurando il coinvolgimento delle bombole di metano ubicate sul mezzo – recita il testo pubblicato online. L’incendio con molta probabilità’ è scaturito dall’impianto elettrico dell’aria climatizzata – viene evidenziato sul sito web. L’autista ha usato alcuni estintori limitando il propagarsi delle fiamme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ci sono persone coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul posto presente una pattuglia della Polizia di Stato – recita il testo pubblicato online.

