Vigili del Fuoco. Pescara, in fiamme un appartamento

- Advertisement -

Dal sito ufficiale dei Vigili del Fuoco:

pubblicato il 9 marzo 2023

Alle 01.00 circa due squadre dei Vigili del Fuoco del comando, con il supporto dell’autoscala, sono intervenute in via Tito Speri per un incendio di una abitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le fiamme divampate al 5° piano dell’edificio hanno provocato danni anche al piano sottostante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli operatori VVF ha provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dei locali – precisa il comunicato. Le operazioni di spegnimento e la successiva attività di bonifica hanno impegnato le squadre per circa 5 ore – L’abitazione e’ stata dichiarata momentaneamente inagibile – Dalle prime verifiche effettuate l’origine dell’incendio sarebbe da ricondurre a cause di natura elettrica – Non ci sono persone coinvolte – si apprende dalla nota stampa. Sul posto e’ intervenuto il Funzionario di servizio del Comando e personale dei Carabinieri.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo dei Vigili del Fuoco. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: vigilfuoco.it