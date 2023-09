Vigili del Fuoco. Pescara, incendio di un deposito, soccorso il proprietario

Vigili del Fuoco, ultime dal sito:

pubblicato il 27 settembre 2023

Alle ore 10.45 del 27 settembre, una squadra della sede centrale è intervenuta per l’incendio di una rimessa di attrezzi agricoli – I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale e l’area interessata dal rogo – aggiunge testualmente l’articolo online. La squadra ha prestato soccorso al proprietario della struttura che ha riportato ustioni in varie parti del corpo e, dopo essere stato stabilizzato, è stato affidato alle cure del personale 118 intervenuto sul posto – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dai Vigili del Fuoco e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web dei Vigili del Fuoco, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: vigilfuoco.it