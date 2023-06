Vigili del Fuoco. Pescara, pi? sicurezza in mare grazie al presidio acquatico VF: presentato l’accordo tra Vigili del fuoco e comune

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

pubblicato il 28 giugno 2023

Martedì 27 Giugno, alle 11, alla presenza del Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, del Sindaco del comune di Pescara Carlo Masci, del Direttore Marittimo C.V. (CP) Fabrizio Giovannone e del Comandante dei Vigili del Fuoco Luca Verna, presso lo stabilimento balneare dei Vigili del Fuoco, si è tenuta, con riferimento all’accordo sottoscritto il 17 maggio scorso tra Comando VV.F. di Pescara e Comune di Pescara, che prevede l’istituzione di un presidio estivo di soccorso acquatico VV.F., la conferenza stampa in cui è stato illustrato l’accordo promuovendo la professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in tema di contrasto al rischio acquatico – Per l’occasione, nello specchio d’acqua antistante il lido balneare VV.F., sono state simulate operazioni di soccorso in mare attraverso l’impiego di moto d’acqua (PWC), allestita in versione “Rescue”, con la contemporanea partecipazione di un equipaggio del Nucleo elicotteri di Pescara integrato da personale sommozzatore –

